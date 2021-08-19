Aleyna Tilki cesur banyo pozu ile sosyal medyayı salladı! Aleyna Tilki’nin derin bacak dekolteli elbisesi ağızları açık bıraktı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 20 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki banyo pozu ile sosyal medyayı kasığ kavurdu. İşte Aleyna Tilki'nin süper mini elbisesi ile verdiği banyo pozu... Aleyna Tilki'nin mavi mini elbisesi ve bacak dekoltesi büyük beğeni toplarken şarkıcının düzgün fiziği de övgüleri topladı. Öte yandan yeni albümü ile hayranlarıyla buluşan Aleyna Tilki sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı... Aleyna Tilki özellikle 'Hayatın bir film olsa adı ne olurdu?' sorusuna verdiği yanıt ile dikkat çekti. Şarkıcı soruya 'Rağmen' yanıtını verdi... Aleyna 'Hayatta hayranlık duyduğu insanlar' sorusuna da Messi adını verdi. İşte genç şarkıcının dikkat çeken pozları...