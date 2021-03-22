Aleyna Tilki Demet Akalın'ın 'Yazık çocuk dizisinde oynuyor' sözlerini affetmedi! Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı tek kalemde sildi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile genç popçu Aleyna Tilki arasındaki sular durulmuyor. Bir dönem aralarından su sızmayan Demet Akalın ve Aleyna Tilki, son günlerde kavgalarıyla gündemde. Demet Akalın'ın, "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum." sözleriyle başlayan polemikte yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Akalın ise neden takibe devam ettiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 22.03.2021
09:51
Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
09:54
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