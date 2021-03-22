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Haberler Galeri Aleyna Tilki Demet Akalın'ın 'Yazık çocuk dizisinde oynuyor' sözlerini affetmedi! Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı tek kalemde sildi!

'ın 'Yazık çocuk dizisinde oynuyor' sözlerini affetmedi! Aleyna Tilki, 'ı tek kalemde sildi!

Ünlü şarkıcı ile genç popçu arasındaki sular durulmuyor. Bir dönem aralarından su sızmayan ve Aleyna Tilki, son günlerde kavgalarıyla gündemde. Demet Akalın'ın, "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum." sözleriyle başlayan polemikte yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Akalın ise neden takibe devam ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 09:54
Aleyna Tilki Demet Akalın'ın 'Yazık çocuk dizisinde oynuyor' sözlerini affetmedi! Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı tek kalemde sildi!

Ünlü şarkıcı ile genç popçu arasındaki sular durulmuyor. Bir dönem aralarından su sızmayan ve Aleyna Tilki, son günlerde kavgalarıyla gündemde.

Aleyna Tilki Demet Akalın'ın 'Yazık çocuk dizisinde oynuyor' sözlerini affetmedi! Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı tek kalemde sildi!

Genç şarkıcı , ilk İngilizce şarkısını çıkarmasıyla birlikte dünya starı olacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

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Aleyna Tilki Demet Akalın'ın 'Yazık çocuk dizisinde oynuyor' sözlerini affetmedi! Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı tek kalemde sildi!

da sunuculuğunu üstlendiği sabah programında 'yi diline dolayı.

Aleyna Tilki Demet Akalın'ın 'Yazık çocuk dizisinde oynuyor' sözlerini affetmedi! Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı tek kalemde sildi!

, hakkında "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı.

Aleyna Tilki Demet Akalın'ın 'Yazık çocuk dizisinde oynuyor' sözlerini affetmedi! Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı tek kalemde sildi!

Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu." demişti.

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