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Haberler Galeri Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş böyle görüntülendi… Panikleyince ne yapacaklarını şaşırdılar!
Giriş Tarihi: 16.06.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 12:02

Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş böyle görüntülendi… Panikleyince ne yapacaklarını şaşırdılar!

Genç popçu Aleyna Tilki, corona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır evinde karantinadaydı. Aleyna Tilki, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde aldı. Aylardır aşk yaşadığı Kadir Güneş ile tatile çıkan şarkıcı fenomen Danla Biliç eşlik etti. Plajda görüntülenen Aleyna Tilki ile Kadir Güneş çifti, muhabirleri görünce panikleyip, kaçtı… Yeni sevgilisiyle görüntülendiğini fark eden Tilki, otel çalışanlarının yardımıyla apar topar locaya gitti. İşte Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş böyle görüntülendi…

Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş böyle görüntülendi… Panikleyince ne yapacaklarını şaşırdılar!

Genç popçu Aleyna Tilki, normalleşme sürecinin başlamasıyla sevgilisi Kadir Güneş ve arkadaşlarıyla Bodrum'a tatil yapmaya gitti. Yeni sevgilisiyle görüntülendiğini fark eden Tilki, otel çalışanlarının yardımıyla apar topar locaya gitti.

Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş böyle görüntülendi… Panikleyince ne yapacaklarını şaşırdılar!

Corona virüs salgınından dolayı aylardır evinde karantinada olan ve Aleyna Tilki, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde aldı.

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Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş böyle görüntülendi… Panikleyince ne yapacaklarını şaşırdılar!

Aylardır aşk yaşadığı Kadir Güneş ile tatile çıkan şarkıcı fenomen Danla Biliç eşlik etti.

Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş böyle görüntülendi… Panikleyince ne yapacaklarını şaşırdılar!

GAZETECİLER ÖĞRENİNCE LOCAYA KAÇTI

Posta'da yer alan habere göre: Plajda görüntülenen çift, gazetecileri fark edince panik yaptı. Fotoğraflarının çekilmemesi için görevlilere uyarıda bulunan ikili, habercilerin olmadığını öğrenince deniz girdi.

Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş böyle görüntülendi… Panikleyince ne yapacaklarını şaşırdılar!

Gazetecileri tekneyle yakınlarına geldiğini öğrenen Aleyna, locanın arka kısmındaki merdivenden çıkarak, perdelerini kapattırdı. Kadir Güneş dubalara tutunarak, bir süre durduktan sonra arka merdivenden locaya geçti.

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