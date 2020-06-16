Giriş Tarihi: 16.06.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 12:02

Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş böyle görüntülendi… Panikleyince ne yapacaklarını şaşırdılar!

Genç popçu Aleyna Tilki, corona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır evinde karantinadaydı. Aleyna Tilki, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde aldı. Aylardır aşk yaşadığı Kadir Güneş ile tatile çıkan şarkıcı fenomen Danla Biliç eşlik etti. Plajda görüntülenen Aleyna Tilki ile Kadir Güneş çifti, muhabirleri görünce panikleyip, kaçtı… Yeni sevgilisiyle görüntülendiğini fark eden Tilki, otel çalışanlarının yardımıyla apar topar locaya gitti. İşte Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş böyle görüntülendi…