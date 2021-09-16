Aleyna Tilki kırmızı konseptli partiye cesur kıyafeti ile damga vurdu! İşte kırmızılar içinde Aleyna Tilki...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı konseptli doğum günü partisine cesur kıyafeti ile damga vurdu. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 20 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nın kırmızılar içindeki cüretkar pozları olay oldu. İşte Aleyna Tilki'nin iddialı pozları...