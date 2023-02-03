Aleyna Tilki kış günü denize girdi! Turuncu minik bikinisi ile Aleyna Tilki yaktı geçti!

Sürekli iç çamaşırlı pozlar paylaşan, sonra da bu konunun çok konuşulmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Aleyna Tilki son olarak göğüs uçlarını çiçek ile kapattığı pozları ile boy göstermişti. Daha önce Gülşen'in sahnesinde giydiği ve abartılı çıplaklık olarak yorumlanan sözde kıyafet ile poz veren Aleyna Tilki "Yakında sürpriz var" demişti.