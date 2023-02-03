Aleyna Tilki kış günü denize girdi! Turuncu minik bikinisi ile Aleyna Tilki yaktı geçti!

Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
11:48
Sosyal medyayı minik bikinisi ile salladı! Güçlü sesi ile şöhret basamaklarını çok küçük yaşta tırmanmaya başlayan Aleyna Tilki, açıklamaları, dekolteli pozları ile şimdilerde gündemden düşmüyor. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen adı sansasyonel haberler ile anılan Aleyna Tilki aşırıya kaçtığı için tepki çeken iç çamaşırlı pozları ile adından sıkça söz ettiriyor. Aleyna Tilki son olarak tekne pozları ile dikkat çekti. Kış günü denize girmeyi sevdiğini söyleyen Aleyna Tilki turuncu bikinisi ile verdiği pozları ardı ardına paylaştı. İşte kış günü sosyal medya hesabına yazı getiren Aleyna Tilki'nin turuncu bikinili pozları...