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Haberler Galeri Aleyna Tilki pijamayla sokağa çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 06:52

Aleyna Tilki pijamayla sokağa çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Ses tellerinin yırtıldığını açıklayan Aleyna Tilki bir süre şarkı söyleyemeyeceğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Aleyna tilki, önceki akşam Bebek'te suşi yedi. Pijamalarıyla görüntülenen şarkıcı, "Sabah kalktığımda pijamalarımı çıkartmak istemedim" diye konuştu. Tilki, sahnelere ne zaman döneceğini de söyledi.

Aleyna Tilki pijamayla sokağa çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Genç popçu Aleyna Tilki, iddialı paylaşımlarıyla sıkça gündem oluyor. Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'da cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Aleyna Tilki pijamayla sokağa çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü şarkıcı geçen günlerde, ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle sahnelere ara vereceğini açıklamıştı.

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Aleyna Tilki pijamayla sokağa çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Aleyna tilki, önceki akşam Bebek'te suşi yedi. Pijamalarıyla görüntülenen şarkıcı, "Sabah kalktığımda pijamalarımı çıkartmak istemedim" diye konuştu.

Aleyna Tilki pijamayla sokağa çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Tilki, ses tellerindeki sorunla ilgili de "Bir aya kadar sahnelere döneceğim" dedi.

Aleyna Tilki pijamayla sokağa çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Boş vaktini evde değerlendiren Aleyna Tilki'nin sütyensiz paylaşımı ise olay olmuştu.

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