Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
06:52
Aleyna Tilki pijamayla sokağa çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Ses tellerinin yırtıldığını açıklayan Aleyna Tilki bir süre şarkı söyleyemeyeceğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Aleyna tilki, önceki akşam Bebek'te suşi yedi. Pijamalarıyla görüntülenen şarkıcı, "Sabah kalktığımda pijamalarımı çıkartmak istemedim" diye konuştu. Tilki, sahnelere ne zaman döneceğini de söyledi.