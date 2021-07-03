Giriş Tarihi: 03.07.2021 16:42Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 16:43
Aleyna Tilki resmen eridi! Minili son pozuyla ağızları açık bırakan Aleyna Tilki'ye "Maşallah" yorumları yağdı!
Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor. Her hareketiyle olay yaratan, açıklamalarıyla magazin gündemine damga vuran Aleyna Tilki, son olarak verdiği kilolarla sosyal medyada boy gösterdi. Geçtiğimiz günlerde imaj değiştirerek perçem modasına uyan Tilki'nin fit halleri hayranları tarafından oldukça beğenildi. 1 haftada 3 kilo veren genç şarkıcının son haline "Maşallah" yorumları yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin dikkat çeken o halleri...