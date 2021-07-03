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Haberler Galeri Aleyna Tilki resmen eridi! Minili son pozuyla ağızları açık bırakan Aleyna Tilki'ye "Maşallah" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 03.07.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 16:43

Aleyna Tilki resmen eridi! Minili son pozuyla ağızları açık bırakan Aleyna Tilki'ye "Maşallah" yorumları yağdı!

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor. Her hareketiyle olay yaratan, açıklamalarıyla magazin gündemine damga vuran Aleyna Tilki, son olarak verdiği kilolarla sosyal medyada boy gösterdi. Geçtiğimiz günlerde imaj değiştirerek perçem modasına uyan Tilki'nin fit halleri hayranları tarafından oldukça beğenildi. 1 haftada 3 kilo veren genç şarkıcının son haline "Maşallah" yorumları yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin dikkat çeken o halleri...

Aleyna Tilki resmen eridi! Minili son pozuyla ağızları açık bırakan Aleyna Tilki'ye Maşallah yorumları yağdı!

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor.

Aleyna Tilki resmen eridi! Minili son pozuyla ağızları açık bırakan Aleyna Tilki'ye Maşallah yorumları yağdı!

Her hareketiyle olay yaratan, açıklamalarıyla magazin gündemine damga vuran Aleyna Tilki, son olarak verdiği kilolarla sosyal medyada boy gösterdi.

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Aleyna Tilki resmen eridi! Minili son pozuyla ağızları açık bırakan Aleyna Tilki'ye Maşallah yorumları yağdı!

Klip için 1 hafta kampa giren Aleyna Tilki, 3 kilo verdi. Son halini paylaşan Tilki'ye yorum ve beğeni yağdı.

Aleyna Tilki resmen eridi! Minili son pozuyla ağızları açık bırakan Aleyna Tilki'ye Maşallah yorumları yağdı!

Aleyna Tilki, yeni reklam filminde TikTok fenomenleriyle oynadı.

Aleyna Tilki resmen eridi! Minili son pozuyla ağızları açık bırakan Aleyna Tilki'ye Maşallah yorumları yağdı!

Klip için 1 hafta kampa giren Tilki, 3 kilo verdi. Fotoğraf paylaşan Aleyna'ya "Ne kadar zayıflamışsın", "Belin ne kadar incelmiş", "Sen her halinle güzelsin" diye yorum yağdı.

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