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Haberler Galeri Aleyna Tilki yeni bir aşka yelken mi açtı? Gizemli erkek arkadaşıyla yakalanan Aleyna Tilki'nin panik anları!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 08:07 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 08:20

Aleyna Tilki yeni bir aşka yelken mi açtı? Gizemli erkek arkadaşıyla yakalanan Aleyna Tilki'nin panik anları!

Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı, her söylediği ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor. Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler'de bir mekana gitti. 3 saat sonra mekandan bir erkekle çıkan genç popçu Aleyna Tilki, flaşların patladığını görünce içeri kaçtı. Birlikte yemek yediği kişi, görüntü alınmasını engellemek için "Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım" diye tehditler savurdu. Gizemli yakışıklının Aleyna Tilki'nin sevgilisi olup olmadığı ise merak konusu oldu. Aleyna Tilki'nin İşte Aleyna Tilki'nin olaylı gecesinin ayrıntıları...

Aleyna Tilki yeni bir aşka yelken mi açtı? Gizemli erkek arkadaşıyla yakalanan Aleyna Tilki’nin panik anları!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu.

Aleyna Tilki yeni bir aşka yelken mi açtı? Gizemli erkek arkadaşıyla yakalanan Aleyna Tilki’nin panik anları!

Geçtiğimiz aylarda 'İki yıldır zor bir dönem geçiriyorum' diyerek İngiltere'ye giden Aleyna Tilki, kısa bir süre önce yurda dönmüştü.

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Aleyna Tilki yeni bir aşka yelken mi açtı? Gizemli erkek arkadaşıyla yakalanan Aleyna Tilki’nin panik anları!

Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı, her söylediği ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Aleyna Tilki yeni bir aşka yelken mi açtı? Gizemli erkek arkadaşıyla yakalanan Aleyna Tilki’nin panik anları!

Son olarak İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor.

Aleyna Tilki yeni bir aşka yelken mi açtı? Gizemli erkek arkadaşıyla yakalanan Aleyna Tilki’nin panik anları!

Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler'de bir mekana gitti. 3 saat sonra mekandan bir erkekle çıkan genç popçu Aleyna Tilki, flaşların patladığını görünce içeri kaçtı.

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