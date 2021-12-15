Aleyna Tilki yeni bir aşka yelken mi açtı? Gizemli erkek arkadaşıyla yakalanan Aleyna Tilki’nin panik anları!

Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı, her söylediği ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor. Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler'de bir mekana gitti. 3 saat sonra mekandan bir erkekle çıkan genç popçu Aleyna Tilki, flaşların patladığını görünce içeri kaçtı. Birlikte yemek yediği kişi, görüntü alınmasını engellemek için "Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım" diye tehditler savurdu. Gizemli yakışıklının Aleyna Tilki'nin sevgilisi olup olmadığı ise merak konusu oldu. Aleyna Tilki'nin İşte Aleyna Tilki'nin olaylı gecesinin ayrıntıları...