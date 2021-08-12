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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Ala geyik' olursa... Havva Öztel efsane videoyu yeniden yorumladı!
Giriş Tarihi: 12.08.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 10:31

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Ala geyik' olursa... Havva Öztel efsane videoyu yeniden yorumladı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olmayı başardı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi. Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son olarak sosyal medyanın fenomen olmuş videolarından birini yeniden yorumladı. Havva Öztel'in "Ala geyik" videosu izleyenleri güldürdü. "Büyümeyeceğim işte" diyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel takipçilerini güldürdü. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in dikkat çeken paylaşımları...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ’Ala geyik’ olursa... Havva Öztel efsane videoyu yeniden yorumladı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olmayı başardı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ’Ala geyik’ olursa... Havva Öztel efsane videoyu yeniden yorumladı!

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ’Ala geyik’ olursa... Havva Öztel efsane videoyu yeniden yorumladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ’Ala geyik’ olursa... Havva Öztel efsane videoyu yeniden yorumladı!

Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son olarak sosyal medyanın fenomen olmuş videolarından birini yeniden yorumladı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ’Ala geyik’ olursa... Havva Öztel efsane videoyu yeniden yorumladı!

Havva Öztel'in "Ala geyik" videosu izleyenleri güldürdü.

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