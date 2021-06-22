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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bikinili pozunu paylaştı! Genç anne Havva Öztel fit hali ile kızını gölgede bıraktı!
Giriş Tarihi: 22.06.2021 07:29 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 07:39

'nin annesi pozunu paylaştı! Genç anne Havva Öztel ile kızını gölgede bıraktı!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı '' ile dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu. Havva Öztel'in paylaşımları ilgi odağı oldu. "Maşallah" yorumları yapılan Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı. Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte 'in bikinili pozu...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bikinili pozunu paylaştı! Genç anne Havva Öztel fit hali ile kızını gölgede bıraktı!
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bikinili pozunu paylaştı! Genç anne Havva Öztel fit hali ile kızını gölgede bıraktı!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı '' ile dünyaya açılmıştı.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bikinili pozunu paylaştı! Genç anne Havva Öztel fit hali ile kızını gölgede bıraktı!

Her yaptığı, her söylediği olay olan 'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bikinili pozunu paylaştı! Genç anne Havva Öztel fit hali ile kızını gölgede bıraktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan 'nin annesi son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bikinili pozunu paylaştı! Genç anne Havva Öztel fit hali ile kızını gölgede bıraktı!

'in paylaşımları ilgi odağı oldu.

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