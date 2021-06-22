Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bikinili pozunu paylaştı! Genç anne Havva Öztel fit hali ile kızını gölgede bıraktı!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde' ile dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesiHavva Öztel son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu. Havva Öztel'in bikinili paylaşımları ilgi odağı oldu. "Maşallah" yorumları yapılan Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı. Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in bikinili pozu...