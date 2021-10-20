Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel derin bacak dekolteli elbisesi ile adeta mest etti! Havva Öztel’in güzelliği kızını gölgede bıraktı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Sık sık verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken genç anne Havva Öztel son olarak kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in güzelliği takipçilerinden övgüleri topladı. İşte güzelliği ile kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in derin bacak dekolteli pozları ve iiddialı Instagram halleri...