Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile mest etti! Havva Öztel kızını gölgede bıraktı!

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu. Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu. "Maşallah" yorumları yapılan Havva Öztel bu defa derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile boy gösterdi. Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı. Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in iddialı pozları...