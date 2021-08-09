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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel yine çok iddialı!
Giriş Tarihi: 09.08.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 16:55

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel yine çok iddialı!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi. Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu. "Bu nasıl güzellik" yorumları yapılan Havva Öztel mini şortu ile boy gösterdi. Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı. Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in cesur pozları...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel yine çok iddialı!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel yine çok iddialı!

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel yine çok iddialı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel yine çok iddialı!

Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel yine çok iddialı!

"Bu nasıl güzellik" yorumları yapılan Havva Öztel mini şortu ile boy gösterdi.

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