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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minili pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 27.07.2021 08:14 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 08:15

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minili pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi. Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu. "Bu nasıl güzellik" yorumları yapılan Havva Öztel turuncu minisi ile boy gösterdi. Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı. Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in cesur pozları...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minili pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minili pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel sosyal medyayı salladı!

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minili pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minili pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel sosyal medyayı salladı!

Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minili pozları ile kızını gölgede bıraktı! Havva Öztel sosyal medyayı salladı!

"Bu nasıl güzellik" yorumları yapılan Havva Öztel turuncu minisi ile boy gösterdi.

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