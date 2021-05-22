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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pembe saçlarıyla büyüledi! Genç anne Havva Öztel'e "Her şey mi yakışır?" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 14:56

'nin annesi pembe saçlarıyla büyüledi! Genç anne Havva Öztel'e "Her şey mi yakışır?" yorumları yağdı...

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan, her yaptığı, her söylediği olay olan 'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan son olarak hesabından pembe saçlarıyla poz verdi. "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin 42 yaşındaki annesi Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı. Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte pembe peruğu ile güzelliğini sergileyen ...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pembe saçlarıyla büyüledi! Genç anne Havva Öztel'e Her şey mi yakışır? yorumları yağdı...

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan, her yaptığı, her söylediği olay olan 'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pembe saçlarıyla büyüledi! Genç anne Havva Öztel'e Her şey mi yakışır? yorumları yağdı...

Sosyal medyayı aktif kullanan 'nin annesi son olarak hesabından pembe saçlarıyla poz verdi.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pembe saçlarıyla büyüledi! Genç anne Havva Öztel'e Her şey mi yakışır? yorumları yağdı...

"Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan 'nin 42 yaşındaki annesi güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pembe saçlarıyla büyüledi! Genç anne Havva Öztel'e Her şey mi yakışır? yorumları yağdı...

Övgüleri toplayan daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pembe saçlarıyla büyüledi! Genç anne Havva Öztel'e Her şey mi yakışır? yorumları yağdı...

İşte pembe peruğu ile güzelliğini sergileyen 'nin annesi ...

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