HaberlerGaleriAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pembe saçlarıyla büyüledi! Genç anne Havva Öztel'e "Her şey mi yakışır?" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 14:49Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 14:56
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pembe saçlarıyla büyüledi! Genç anne Havva Öztel'e "Her şey mi yakışır?" yorumları yağdı...
Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan, her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesiHavva Öztel son olarak hesabından pembe saçlarıyla poz verdi. "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin 42 yaşındaki annesi Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı. Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte pembe peruğu ile güzelliğini sergileyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel...