Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesi ile mest etti! Havva Öztel kızının tahtına göz dikti!
Giriş Tarihi: 08.01.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 11:21

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesi ile mest etti! Havva Öztel kızının tahtına göz dikti!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından paylaştığı video ile gündem oldu. Zerrin Özer'ın 'Kıyamam' adlı şarkısını söylediği anları paylaşan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e övgüler yağdı. Takipçilerinin çoğu Havva Öztel'e 'kızını gölgede bıraktın', ' Aleyna'nın tahtına göz diktin' yorumunda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in 'Kıyamam' şarkısı performansı...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesi ile mest etti! Havva Öztel kızının tahtına göz dikti!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkararak dünyaya açılmıştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesi ile mest etti! Havva Öztel kızının tahtına göz dikti!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkat çekerken annesi ve kız kardeşi de en az onun kadar popüler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesi ile mest etti! Havva Öztel kızının tahtına göz dikti!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesi ile mest etti! Havva Öztel kızının tahtına göz dikti!

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesi ile mest etti! Havva Öztel kızının tahtına göz dikti!

Geçtiğimiz haftalarda kızları ile çıktığı Dubai tatilinde verdiği cüretkar pozlarla sosyal medyayı sallayan Havva Öztel paylaşıma doymuyor.

SON DAKİKA