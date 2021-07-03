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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisi ile "Bu nasıl güzellik" dedirtti! Havva Öztel düzgün fiziği ile adeta büyüledi!
Giriş Tarihi: 03.07.2021 07:18 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 07:18

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisi ile "Bu nasıl güzellik" dedirtti! Havva Öztel düzgün fiziği ile adeta büyüledi!

Aleyna Tilki'nin dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu. Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu. "Bu nasıl güzellik" yorumları yapılan Havva Öztel bu defa süper minisi ile boy gösterdi. Havva Öztel güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı. Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in süper minili pozları...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisi ile Bu nasıl güzellik dedirtti! Havva Öztel düzgün fiziği ile adeta büyüledi!

Aleyna Tilki'nin dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisi ile Bu nasıl güzellik dedirtti! Havva Öztel düzgün fiziği ile adeta büyüledi!

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisi ile Bu nasıl güzellik dedirtti! Havva Öztel düzgün fiziği ile adeta büyüledi!

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisi ile Bu nasıl güzellik dedirtti! Havva Öztel düzgün fiziği ile adeta büyüledi!

Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel süper minisi ile Bu nasıl güzellik dedirtti! Havva Öztel düzgün fiziği ile adeta büyüledi!

"Bu nasıl güzellik" yorumları yapılan Havva Öztel bu defa süper minisi ile boy gösterdi.

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