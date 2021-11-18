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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den çölde cüretkar pozlar! Kumlara sere serpe uzandı!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:11

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den çölde cüretkar pozlar! Kumlara sere serpe uzandı!

Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla büyük çıkış yakalamıştı. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı son olarak annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile yorgunluk atmak için Dubai tatiline çıktı. Aleyna Tilki'nin çöl paylaşımı büyük ilgi görürken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in çöl kumları üstündeki cüretkar pozları sosyal medyayı salladı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile verdiği çöl pozları...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den çölde cüretkar pozlar! Kumlara sere serpe uzandı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımları yine sosyal medyada konuşulanlardan oldu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den çölde cüretkar pozlar! Kumlara sere serpe uzandı!

Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda "İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyerek sürpriz bir kararla İngiltere'ye gitmişti. Bir süre Londra'ya yaşayacak olan Aleyna Tilki, ardından yeni şarkısı 'Real Love'ı hayranlarının beğenisine sunmuştu. Tilki, bu parçayla büyük bir başarı elde etti.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den çölde cüretkar pozlar! Kumlara sere serpe uzandı!

İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı son olarak annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile yorgunluk atmak için Dubai tatiline çıktı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den çölde cüretkar pozlar! Kumlara sere serpe uzandı!

Aleyna Tilki'nin çöl paylaşımı büyük ilgi görürken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in çöl kumları üstündeki cüretkar pozları sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den çölde cüretkar pozlar! Kumlara sere serpe uzandı!

İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile verdiği çöl pozları...

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