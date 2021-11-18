Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den çölde cüretkar pozlar! Kumlara sere serpe uzandı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımları yine sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda 'İki senedir zor bir dönem geçiriyorum' diyerek sürpriz bir kararla İngiltere'ye gitmişti. Bir süre Londra'ya yaşayacak olan Aleyna Tilki, ardından yeni şarkısı 'Real Love'ı hayranlarının beğenisine sunmuştu. Tilki, bu parçayla büyük bir başarı elde etti. İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı son olarak annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile yorgunluk atmak için Dubai tatiline çıktı. Aleyna Tilki'nin çöl paylaşımı büyük ilgi görürken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in çöl kumları üstündeki cüretkar pozları sosyal medyayı salladı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile verdiği çöl pozları... Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Havva Öztel son olarak Dubai tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı yaktı geçti. Çöl kumları üzerinde kıvrak danslar sergileyen Havva Öztel'e beğeni yağarken plajda bikinisi üzerine giydiği derin dekolteli pembe elbisesi ile de dikkat çeken genç anneye yorum üstüne yorum geldi. Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel çöllerde sere serpe | Video İşte Havva Öztel'in derin dekolteli pembe elbiseli pozlarıyla Dubai şıklığı ve iddialı Instagram halleri...