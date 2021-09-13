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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den giderli paylaşım! Hava Öztel'in hedefinde kim var?
Giriş Tarihi: 13.09.2021 08:27 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 08:30

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den giderli paylaşım! Hava Öztel'in hedefinde kim var?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce yakalandığı koronavirüsü atlatmış ve işinin başına dönmüştü. Yurt işletmecisi olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Sık sık verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren genç anne Havva Öztel son olarak siyah beyaz fotoğrafına göndermeli bir not düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in pozuna beğeni yağarken sözlerinin hedefi ise merak konusu oldu. İşte güzelliği ile kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram halleri...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den giderli paylaşım! Hava Öztel’in hedefinde kim var?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce yakalandığı koronavirüsü atlatmış ve işinin başına dönmüştü.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den giderli paylaşım! Hava Öztel’in hedefinde kim var?

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den giderli paylaşım! Hava Öztel’in hedefinde kim var?

Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıkmıştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den giderli paylaşım! Hava Öztel’in hedefinde kim var?

Karadeniz'den Marmaris'e geçen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında koronaya yakalandığını duyurmuştu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den giderli paylaşım! Hava Öztel’in hedefinde kim var?

Karantina dönemi biten Havva Öztel Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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