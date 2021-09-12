Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den giderli paylaşım: Odunu fazla inceltirsen kıymık olur sana batar

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce yakalandığı koronavirüsü atlatmış ve işinin başına dönmüştü. Yurt işletmecisi olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Sık sık verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren genç anne Havva Öztel son olarak siyah beyaz fotoğrafına göndermeli bir not düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in pozuna beğeni yağarken sözlerinin hedefi ise merak konusu oldu. İşte güzelliği ile kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram halleri...