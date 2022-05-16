Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den göbeği açık poz! Fit hali ile Aleyna’yı solladı! Havva Öztel’e övgüler yağdı!

Giriş Tarihi: 16.05.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 16:56

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel görenleri şaşırttı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyada seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmiş ve 'Kızının tahtına göz dikti' dedirtmişti... Güzelliğiyle de dikkat çeken Havva Öztel son olarak hafta sonu pozları ile adından söz ettirdi. Havva Öztel'in şelale önünde verdiği pozlarına karın kasları damga vurdu. "Bu nasıl anne?" "Bu nasıl güzellik böyle" yorumları yağan Havva Öztel yine sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in göbeğini açıkta bıraktığı kombini ile beğeni yağan pozları...