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Haberler Galeri Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'den sosyal medyada olay pozlar! "Kızıyla aynı yaşta gibi"

’nin annesi 'den sosyal medyada pozlar! "Kızıyla aynı yaşta gibi"

Son yıllarda yıldızı parlayan , sesi ve sahne performansıyla büyülüyor. Sosyal medyadan her paylaşımı binlerce beğeni ve alan Aleyna Tilki, bu kez annesi 'in paylaşımlarıyla anılıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Havva Öztel paylaşımlarıyla kızı Aleyna Tilki gibi binlerce yorum ve beğeni alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez takipçilerini şoke etti. Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Kızıyla aynı yaşta gibi" yorumları yaptı.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 17:31
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'den sosyal medyada olay pozlar! Kızıyla aynı yaşta gibi

'nin annesi son paylaşımlarıyla oldu. Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Kızıyla aynı yaşta gibi" yorumları yaptı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'den sosyal medyada olay pozlar! Kızıyla aynı yaşta gibi

Son yıllarda yıldızı parlayan , sesi ve sahne performansıyla büyülüyor.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'den sosyal medyada olay pozlar! Kızıyla aynı yaşta gibi

Sosyal medyadan her paylaşımı binlerce beğeni ve alan , bu kez annesi 'in paylaşımlarıyla anılıyor.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'den sosyal medyada olay pozlar! Kızıyla aynı yaşta gibi

'nin annesi sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'den sosyal medyada olay pozlar! Kızıyla aynı yaşta gibi

paylaşımlarıyla kızı gibi binlerce ve beğeni alıyor.

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