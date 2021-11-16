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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Dubai pozları yaktı geçti! Havva Öztel yine çok iddialı!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:25

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Dubai pozları yaktı geçti! Havva Öztel yine çok iddialı!

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile Dubai tatiline çıktı. Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Havva Öztel son olarak Dubai tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı yaktı geçti. Çöl kumları üzerinde kıvrak danslar sergileyen Havva Öztel'e beğeni yağarken plajda bikinisi üzerine giydiği derin dekolteli pembe elbisesi ile de dikkat çeken genç anneye yorum üstüne yorum geldi. İşte Havva Öztel'in derin dekolteli pembe elbiseli pozlarıyla Dubai şıklığı ve iddialı Instagram halleri...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in Dubai pozları yaktı geçti! Havva Öztel yine çok iddialı!

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile Dubai tatiline çıktı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in Dubai pozları yaktı geçti! Havva Öztel yine çok iddialı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in Dubai pozları yaktı geçti! Havva Öztel yine çok iddialı!

Sık sık verdiği iddialı pozlarla konuşulan genç anne Havva Öztel son olarak Dubai tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in Dubai pozları yaktı geçti! Havva Öztel yine çok iddialı!

Son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in güzelliği takipçilerinden övgüleri topladı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in Dubai pozları yaktı geçti! Havva Öztel yine çok iddialı!

Çöl kumları üzerinde kıvrak danslar sergileyen Havva Öztel'e beğeni yağarken plajda bikinisi üzerine giydiği derin dekolteli pembe elbisesi ile de dikkat çeken genç anneye yorum üstüne yorum geldi.

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel çöllerde sere serpe | Video

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