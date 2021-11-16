Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in Dubai pozları yaktı geçti! Havva Öztel yine çok iddialı!

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile Dubai tatiline çıktı. Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Havva Öztel son olarak Dubai tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı yaktı geçti. Çöl kumları üzerinde kıvrak danslar sergileyen Havva Öztel'e beğeni yağarken plajda bikinisi üzerine giydiği derin dekolteli pembe elbisesi ile de dikkat çeken genç anneye yorum üstüne yorum geldi. İşte Havva Öztel'in derin dekolteli pembe elbiseli pozlarıyla Dubai şıklığı ve iddialı Instagram halleri...