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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in son paylaşımı olay oldu! Kızına mı özendi? Sarı saçları olay oldu!
Giriş Tarihi: 09.04.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 14:01

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in son paylaşımı olay oldu! Kızına mı özendi? Sarı saçları olay oldu!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel görenleri şaşırttı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel daha önce sosyal medyada seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmiş ve 'Kızının tahtına göz dikti' dedirtmişti... Son olarak Havva Öztel'in ünlü sanatçı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti. Havva Öztel son paylaşımı ile adeta 'gümbür gümbür geliyorum' dedi. Stüdyoya giren Havva Öztel söylediği şarkı ile sosyal medyayı salladı. Havva Öztel, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Öztel, sarı uzun bir peruk takarak kamera karşısına geçti ve o pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in son paylaşımı olay oldu! Kızına mı özendi? Sarı saçları olay oldu!

Attığı her adımla adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Havva Öztel'i tanımakta zorlanırken genç kadının paylaşımına düştüğü "Benden olmaz demiştim" notu dikkat çekti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in son paylaşımı olay oldu! Kızına mı özendi? Sarı saçları olay oldu!

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren genç popçu Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in son paylaşımı olay oldu! Kızına mı özendi? Sarı saçları olay oldu!

Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı aktif kullanan annesi Havva Öztel, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in son paylaşımı olay oldu! Kızına mı özendi? Sarı saçları olay oldu!

Öztel, sarı uzun bir peruk takarak kamera karşısına geçti ve o pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Bambaşka birine dönüşen Öztel'in paylaşımı, kısa sürede Instagram'da hızla yayılırken binlerce yorum aldı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in son paylaşımı olay oldu! Kızına mı özendi? Sarı saçları olay oldu!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Havva Öztel'in "Çok yakışmış", "Genç kız gibi olmuşsun", "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu.

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