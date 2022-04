Giriş Tarihi: 09.04.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 14:01

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in son paylaşımı olay oldu! Kızına mı özendi? Sarı saçları olay oldu!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel görenleri şaşırttı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel daha önce sosyal medyada seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmiş ve 'Kızının tahtına göz dikti' dedirtmişti... Son olarak Havva Öztel'in ünlü sanatçı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti. Havva Öztel son paylaşımı ile adeta 'gümbür gümbür geliyorum' dedi. Stüdyoya giren Havva Öztel söylediği şarkı ile sosyal medyayı salladı. Havva Öztel, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Öztel, sarı uzun bir peruk takarak kamera karşısına geçti ve o pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.