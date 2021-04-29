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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi kızının tahtına göz dikti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesi ile hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:37

Tilki'nin annesi kızının tahtına göz dikti! 'nin annesi sesi ile hayran bıraktı!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Tilki son olarak çıkardığı şarkısı ''i çıkararak dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan 'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan son olarak hesabından paylaştığı video ile gündem oldu. 'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği anları paylaşan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e övgüler yağdı. Takipçilerinin çoğu Havva Öztel'e 'kızını gölgede bıraktın', ' Aleyna sesini senden almış' yorumunda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in 'Dilenci' şarkısı performansı...

Aleyna Tilki'nin annesi kızının tahtına göz dikti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesi ile hayran bıraktı!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Tilki son olarak çıkardığı şarkısı ''i çıkararak dünyaya açılmıştı.

Aleyna Tilki'nin annesi kızının tahtına göz dikti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesi ile hayran bıraktı!

Her yaptığı, her söylediği olay olan Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor.

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Aleyna Tilki'nin annesi kızının tahtına göz dikti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesi ile hayran bıraktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Tilki'nin annesi son olarak hesabından paylaştığı video ile gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin annesi kızının tahtına göz dikti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesi ile hayran bıraktı!

'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği anları paylaşan Tilki'nin annesi 'e övgüler yağdı.

Aleyna Tilki'nin annesi kızının tahtına göz dikti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesi ile hayran bıraktı!

Takipçilerinin çoğu 'e 'kızını gölgede bıraktın', ' sesini senden almış' yorumunda bulundu.

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