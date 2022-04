Aşk hayatı, cesur pozları ve sınırları zorlayan klipleri ile magazin gündemine sıkça konu olan genç sanatçı Aleyna Tilki bu kez de instagram paylaşımı ile çok konuşuldu. Dağınık yatak odasını arka plana aldığı fotoğrafında genç sanatçı takipçilerinin bazılarından tepki gördü. Aleyna Tilki son olarak yeni şarkısı Take It Or Leave It için çektiği klipte, motorsiklet üzerinde soyunmuş ve bu hareketi büyük tepki görmüştü…