Aleyna Tilki'nin kardeşi oyuncu oluyor! İşte Aleyna Tilki'nin kardeşi...
Aleyna Tilki'nin kardeşi oyuncu oluyor! İşte Aleyna Tilki'nin kardeşi...
Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki bu kez de kardeşiyle gündeme geldi. Aleyna Tilki'nin sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken annesinden sonra Aleyna Tilki'nin kardeşi de ilgi odağı oldu. Genç yaşına rağmen milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki'nin kardeşinin oyuncu olacağı iddia edildi. İşte Aleyna Tilki'nin ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...
Giriş Tarihi: 26.05.2019
12:21
Güncelleme Tarihi: 26.05.2019
14:42