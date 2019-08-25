Aleyna Tilki’nin kız kardeşini görenler hayret etti! Birçok kişi bilmiyordu

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Genç popçu, kardeşi Ayça Tilki'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' adlı filmi ailesiyle birlikte izlemek için sinema salonu kapattı. Filmi çok beğendiğini belirten Aleyna Tilki, " Ben Ayça'nın oyunculuk yeteneğini bebeklikten keşfetmiştim. Filmde de birkaç Hollywood bakışı atmış" diye konuştu. Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki'yi görenler şaşırdı. Ablası Aleyna Tilki'nin ardından şöhret sırası şimdi Ayça Tilki'de. Aleyna Tilki'nin genç yaşta başlayan şöhret yolculuğunun ardından kız kardeşi Ayça Tilki'de aynı yolu seçti.14 yaşındaki genç kız oyunculuk yolunda ilerliyor. Aleyna Tilki'nin kız kardeşini görenlerin ilk yorumu ise ablası gibi güzelliğinin dikkat çekmesi. İşte Aleyna Tilki ve kız kardeşi Ayça Tilki…