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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozu ile mest etti! "Adeta güzellik abidesi"
Giriş Tarihi: 06.09.2022 06:11 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 06:19

Aleyna Tilki'nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozu ile mest etti! "Adeta güzellik abidesi"

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'on parmağında on marifet var' dedirtmişti. Havva Öztel, geçtiğimzi haftalarda yayınladığı "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı. Havva Öztel son olarak kızı Ayça Tilki'nin doğum gününde güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Fit hali ile övgüleri toplayan Havva Öztel'den hamak pozu geldi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e "Güzellik abidesi" "Muhteşem güzellik" "Asalet" yorumları yapıldı. İşte beğeni yağan Havva Öztel'in hamak pozu...

Aleyna Tilki’nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozu ile mest etti! Adeta güzellik abidesi

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Havva Öztel, geçtiğimzi haftalarda yayınladığı "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı. Havva Öztel'den beğeni toplayan yeni poz geldi.

Aleyna Tilki’nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozu ile mest etti! Adeta güzellik abidesi

Havva Öztel son olarak kızı Ayça Tilki'nin doğum gününde güzelliğiyle hayran bırakmıştı.

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Aleyna Tilki’nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozu ile mest etti! Adeta güzellik abidesi

Kızları ile pozlarını sosyal medyadan paylaşan Havva Öztel 17 yaşına basan küçük kızı Ayça'nın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

"İyi ki doğmuş benim güzeller güzeli prensesim o sadece annesinin prensesi🥰 sağlıklı, mutlu, yüzün, kalbin kadar güzel olsun her yaşın"

Aleyna Tilki’nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozu ile mest etti! Adeta güzellik abidesi

Havva Öztel, kutlamada eski eşi ve kızları ile çekildiği bu kareyi de koymayı ihmal etmedi.

Aleyna Tilki’nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozu ile mest etti! Adeta güzellik abidesi

Sn olarak fit hali ile övgüleri toplayan Havva Öztel'den hamak pozu geldi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e "Güzellik abidesi" "Muhteşem güzellik" "Asalet" yorumları yapıldı.

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