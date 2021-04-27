HaberlerGaleri Aleyna Tilki'nin son hali alay konusu oldu! Dudağına kürekle mi vurdular?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 11:42Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 08:56
Aleyna Tilki'nin son hali alay konusu oldu! Dudağına kürekle mi vurdular?
Sosyal medya hesabından hayranları ile buluşan Aleyna Tilki kendisine gelen "27 yaşında intihar etmezsin inşallah" yorumuna videolu yanıt verdi. Aleyna Tilki'nin intihar yanıtı için çektiği videoda söylediklerinden çok şişkin dudakları dikkat çekti. Konuşmakta zorluk çektiği görülen Aleyna Tilki'nin dudakları sosyal medya kullanıcıları tarafından fena ti'ye alındı. "Dudağına kürekle mi vurdular", "Aleyna'nın yaşı küçük ama dudak payı büyük" yorumları gelen Aleyna Tilki'nin son hali gündem oldu. İşte dolgu yaptırdığı dudakları ile adından yine söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki'nin son hali...