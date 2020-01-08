Aleyna Tilki'yi dudağından öptü! Aleyna Tilki'nin 1 milyon 100 bin TL'ye...

Çok küçük yaşta katıldığı ses yarışması ile dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında çıkardığı albümle müzik piyasasını sallayan Aleyna Tilki gelecek vaat eden genç sesler arasında. Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki yine ilginç bir paylaşımla adından söz ettirdi. Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli 'Madame Tussauds Müzesi'nin İstanbul şubesinde sergilenmeye başladı. Kendi balmumu heykelini görmek için müzeye giden Aleyna Tilki, burada ilginç pozlar verdi. Aleyna Tilki'nin kendi heykeli ile verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağdı. Bir balmumu heykelinin 200 bin dolara (1 milyon 100 bin TL) mal olduğu belirtilirken Madame Tussauds Müzesi'nde; Zeki Müren, Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Barış Manço, Beren Saat, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Beyazıt Öztürk gibi sanatçı ve oyuncuların da heykelleri bulunuyor. İşte Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli ile verdiği ilginç pozlar ve sizin için derlediğimiz gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu ünlülerin balmumu heykelleri...