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  • Aleyna Tilki'yi dudağından öptü! Aleyna Tilki'nin 1 milyon 100 bin TL'ye...

'yi dudağından öptü! Aleyna Tilki'nin 1 milyon 100 bin TL'ye...

Çok küçük yaşta katıldığı ses yarışması ile dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında çıkardığı albümle müzik piyasasını sallayan gelecek vaat eden genç sesler arasında. Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki yine ilginç bir paylaşımla adından söz ettirdi. 'Madame Tussauds Müzesi'nin İstanbul şubesinde sergilenmeye başladı. Kendi balmumu heykelini görmek için müzeye giden Aleyna Tilki, burada ilginç pozlar verdi. Aleyna Tilki'nin kendi heykeli ile verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağdı. Bir balmumu heykelinin 200 bin dolara (1 milyon 100 bin TL) mal olduğu belirtilirken Madame Tussauds Müzesi'nde; , Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, , , , , , Beren Saat, Kerem Bürsin, , gibi sanatçı ve oyuncuların da heykelleri bulunuyor. İşte Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli ile verdiği ilginç pozlar ve sizin için derlediğimiz gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu ...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 12:19
Aleyna Tilki'yi dudağından öptü! Aleyna Tilki'nin 1 milyon 100 bin TL'ye...

Çok küçük yaşta katıldığı ses yarışması ile dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında çıkardığı albümle müzik piyasasını sallayan gelecek vaat eden genç sesler arasında. Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki yine ilginç bir paylaşımla adından söz ettirdi. 'Madame Tussauds Müzesi'nin İstanbul şubesinde sergilenmeye başladı. Kendi balmumu heykelini görmek için müzeye giden Aleyna Tilki, burada ilginç pozlar verdi. Aleyna Tilki'nin kendi heykeli ile verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağdı. Bir balmumu heykelinin 200 bin dolara (1 milyon 100 bin TL) mal olduğu belirtilirken Madame Tussauds Müzesi'nde; , Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, , , , , , Beren Saat, Kerem Bürsin, , gibi sanatçı ve oyuncuların da heykelleri bulunuyor. İşte Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli ile verdiği ilginç pozlar ve sizin için derlediğimiz gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu ...

Aleyna Tilki'yi dudağından öptü! Aleyna Tilki'nin 1 milyon 100 bin TL'ye...

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Aleyna Tilki'yi dudağından öptü! Aleyna Tilki'nin 1 milyon 100 bin TL'ye...

KEREM BÜRSİN

Aleyna Tilki'yi dudağından öptü! Aleyna Tilki'nin 1 milyon 100 bin TL'ye...

DEMET AKBAĞ

Aleyna Tilki'yi dudağından öptü! Aleyna Tilki'nin 1 milyon 100 bin TL'ye...

BEREN SAAT

Aleyna Tilki'yi dudağından öptü! Aleyna Tilki'nin 1 milyon 100 bin TL'ye...
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Aleyna Tilki'yi dudağından öptü! Aleyna Tilki'nin 1 milyon 100 bin TL'ye...

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