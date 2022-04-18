Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:41
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
12:48
Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’yı Deniz Işın’la aldattığı iddia edilmişti! Deniz Işın’ın gerçek sevgilisi genç meslektaşı çıktı!
Geçtiğimiz aylarda '2. Sayfa' adlı Instagram sayfası, "Bir de örnek çift diyorduk! Bu aralar yıl dönümlerine kutlayacaklar... Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin" diyerek isim vermeden bomba bir ihanet iddiası öne sürdü. O dönem yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan Hazal Kaya ve Ali Atay'nın iddiaların odağındaki kişiler olduğu dedikodusu sosyal medyada yayıldı. Ali Atay'ın rol arkadaşı Deniz Işın ile birlikte olduğu iddia edilmişti ki, aylar sonra gerçek ortaya çıktı. Meğer Deniz Işın'ın gerçek sevgilisi genç meslektaşıymış! İşte detaylar...