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Haberler Galeri Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’yı Deniz Işın’la aldattığı iddia edilmişti! Deniz Işın’ın gerçek sevgilisi genç meslektaşı çıktı!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 12:48

Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’yı Deniz Işın’la aldattığı iddia edilmişti! Deniz Işın’ın gerçek sevgilisi genç meslektaşı çıktı!

Geçtiğimiz aylarda '2. Sayfa' adlı Instagram sayfası, "Bir de örnek çift diyorduk! Bu aralar yıl dönümlerine kutlayacaklar... Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin" diyerek isim vermeden bomba bir ihanet iddiası öne sürdü. O dönem yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan Hazal Kaya ve Ali Atay'nın iddiaların odağındaki kişiler olduğu dedikodusu sosyal medyada yayıldı. Ali Atay'ın rol arkadaşı Deniz Işın ile birlikte olduğu iddia edilmişti ki, aylar sonra gerçek ortaya çıktı. Meğer Deniz Işın'ın gerçek sevgilisi genç meslektaşıymış! İşte detaylar...

Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’yı Deniz Işın’la aldattığı iddia edilmişti! Deniz Işın’ın gerçek sevgilisi genç meslektaşı çıktı!

Adı "Leyla ile Mecnun" dizisindeki rol arkadaşı Ali Atay'la anılan Deniz Işın'ın gerçek sevgilisi genç meslektaşı çıktı.

Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’yı Deniz Işın’la aldattığı iddia edilmişti! Deniz Işın’ın gerçek sevgilisi genç meslektaşı çıktı!

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşen, Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya'yı Deniz Işın'la aldattığı yönündeki haberler yalan çıkmıştı.

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Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’yı Deniz Işın’la aldattığı iddia edilmişti! Deniz Işın’ın gerçek sevgilisi genç meslektaşı çıktı!

Hürriyet'in haberine göre; "Leyla Ile Mecnun" dizisinin yeni bölümlerinde Ali Atay'a "Yeni Leyla" olarak eşlik eden güzel oyuncu Deniz Işın, meğer meslektaşı Oktay Çubuk ile birlikteymiş.

Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’yı Deniz Işın’la aldattığı iddia edilmişti! Deniz Işın’ın gerçek sevgilisi genç meslektaşı çıktı!

"Oğlum" dizisindeki rolüyle tanınan 25 yaşındaki Oktay Çubuk'la aşk yaşayan Deniz Işın, kariyerinin etkilenmemesi için ilişkisini gizli tutuyormuş.

Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’yı Deniz Işın’la aldattığı iddia edilmişti! Deniz Işın’ın gerçek sevgilisi genç meslektaşı çıktı!

Bir süredir birlikte olan oyuncu çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşarken, bu gizlilik neredeyse Ali Atay'ın başını yakıyordu!

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