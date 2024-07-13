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Haberler Galeri Alina Boz ile Umut Evirgen'den Moskova'da aile tatili! Umut Evirgen kayınvalidesinin elini öpmeye gitti... Alina Boz'un Rus annesi büyüledi!
Giriş Tarihi: 13.07.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 08:38

Alina Boz ile Umut Evirgen'den Moskova'da aile tatili! Umut Evirgen kayınvalidesinin elini öpmeye gitti... Alina Boz'un Rus annesi büyüledi!

Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendisini nikah masasında bulmuştu. Sade bir törenle evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz, şimdilerde Moskova'da aile ziyaretinde. Sanat dünyası, tatil için Bodrum ve Alaçatı'ya akın etmişken Alina Boz ile eşi Umut Evirgen ise Moskova'ya giderek akrabaları ile vakit geçirmeyi tercih etti. Annesi Rus olan Alina Boz 7 yaşına kadar Moskova'da yaşadı. Alina Boz'un Rus annesini görenler hayranlıklarını gizleyemedi... İşte Umut Evirgen'in kayınvalidesinin memleketinden yaptığı paylaşımlar...

BÜLENT CANKURT
Alina Boz ile Umut Evirgen’den Moskova’da aile tatili! Umut Evirgen kayınvalidesinin elini öpmeye gitti... Alina Boz’un Rus annesi büyüledi!

anat dünyasının ünlüleri, tatil için Bodrum ve Alaçatı'ya akın etmişken Alina Boz'un Moskova'yı tercih ettiğini öğrendim.

Alina Boz ile Umut Evirgen’den Moskova’da aile tatili! Umut Evirgen kayınvalidesinin elini öpmeye gitti... Alina Boz’un Rus annesi büyüledi!

Ünlü oyuncu, doğduğu ve 7 yaşına kadar yaşadığı Moskova yakınlarında bir kasabada tatil yapıyor.

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Alina Boz ile Umut Evirgen’den Moskova’da aile tatili! Umut Evirgen kayınvalidesinin elini öpmeye gitti... Alina Boz’un Rus annesi büyüledi!

Annesinin memleketi olan bu kasabaya, hem ailesiyle hasret gidermeye hem de tatil yapmaya giden Alina Boz, yalnız da değil.

Alina Boz ile Umut Evirgen’den Moskova’da aile tatili! Umut Evirgen kayınvalidesinin elini öpmeye gitti... Alina Boz’un Rus annesi büyüledi!

Eşi Umut Evirgen de yanında. İlk kez eşinin memleketine giden Evirgen, kayınvalidesinin elini öpüp eşinin akrabalarıyla da tanışmış.

Alina Boz ile Umut Evirgen’den Moskova’da aile tatili! Umut Evirgen kayınvalidesinin elini öpmeye gitti... Alina Boz’un Rus annesi büyüledi!

Evirgen, kasabada bulunan gölde serinleyip kayınvalidesinin yaptığı yemeklerin tadına bakıyor.

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