Alina Boz ile Umut Evirgen’den Moskova’da aile tatili! Umut Evirgen kayınvalidesinin elini öpmeye gitti... Alina Boz’un Rus annesi büyüledi!

Giriş Tarihi: 13.07.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
08:38
Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendisini nikah masasında bulmuştu. Sade bir törenle evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz, şimdilerde Moskova'da aile ziyaretinde. Sanat dünyası, tatil için Bodrum ve Alaçatı'ya akın etmişken Alina Boz ile eşi Umut Evirgen ise Moskova'ya giderek akrabaları ile vakit geçirmeyi tercih etti. Annesi Rus olan Alina Boz 7 yaşına kadar Moskova'da yaşadı. Alina Boz'un Rus annesini görenler hayranlıklarını gizleyemedi... İşte Umut Evirgen'in kayınvalidesinin memleketinden yaptığı paylaşımlar...