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Haberler Galeri Alina Boz'dan hayran bırakan siyah beyaz kareler! Instagram'ı kasıp kavurdu! "Bu kadar güzel olamaz ya"
Giriş Tarihi: 02.08.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 13:24

Alina Boz'dan hayran bırakan siyah beyaz kareler! Instagram'ı kasıp kavurdu! "Bu kadar güzel olamaz ya"

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan "Maraşlı" dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan genç oyuncu Alina Boz, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Genç oyuncu uzun süredir kendisinden 16 yaş büyük olan Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken Alina Boz, son olarak yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun siyah beyaz pozları sosyal medyayı salladı.

Alina Boz’dan hayran bırakan siyah beyaz kareler! Instagram’ı kasıp kavurdu! Bu kadar güzel olamaz ya

Son olarak "Maraşlı" dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan ve yurtdışında hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan genç oyuncu Alina Boz, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor.

Alina Boz’dan hayran bırakan siyah beyaz kareler! Instagram’ı kasıp kavurdu! Bu kadar güzel olamaz ya

Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile uzun süredir aşk yaşayan Boz, özel hayatıyla da gündeme geliyor.

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Alina Boz’dan hayran bırakan siyah beyaz kareler! Instagram’ı kasıp kavurdu! Bu kadar güzel olamaz ya

Genç oyuncu son olarak servet değerinde bir anlaşmaya imza atmıştı. Oyuncu, Türkiye pazarına yeni giren Disney Plus'ın yüzü olmuştu.

Alina Boz’dan hayran bırakan siyah beyaz kareler! Instagram’ı kasıp kavurdu! Bu kadar güzel olamaz ya

Hande Erçel, Demet Özdemir ve Pınar Deniz gibi ünlü isimlerinde yer aldığı platformda Alina Boz, ablalarının kazancına yaklaştı.

Alina Boz’dan hayran bırakan siyah beyaz kareler! Instagram’ı kasıp kavurdu! Bu kadar güzel olamaz ya

Hande Erçel ve Demet Özdemir'in bölüm başı 150 bin dolar (2 milyon 639 bin lira) kazanacağı platformda 24 yaşındaki genç yetenek alacağı ücretle dudak uçuklattı.

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