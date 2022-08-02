Giriş Tarihi: 02.08.2022 12:47
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
13:24
Alina Boz'dan hayran bırakan siyah beyaz kareler! Instagram'ı kasıp kavurdu! "Bu kadar güzel olamaz ya"
Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan "Maraşlı" dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan genç oyuncu Alina Boz, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Genç oyuncu uzun süredir kendisinden 16 yaş büyük olan Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken Alina Boz, son olarak yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun siyah beyaz pozları sosyal medyayı salladı.