Alişan da akıma uydu! Eğlenceli havuz paylaşımı… "Abi napak sıcaktır geldik bura"

Giriş Tarihi: 31.07.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
11:25
Sosyal medya hesabından çocukları Burak, Eliz ve eşi Buse Varol ile sık sık paylaşımlarda bulunan Alişan geçtiğimiz günlerde oğlu Burak'ı camide dua ederken "Şükürler olsun en büyük dualarımdan biri kabul oldu" diyerek paylaşmıştı. Alişan'ın oğlu Burak'a "Maşallah" yorumları yağmıştı. Ailesi ile tatilde olan Alişan'dan bu defa hayranlarını güldüren bir paylaşım geldi. Sosyal medyada viral olan bir akıma dahil olan Alişan'ın eğlenceli havuz paylaşımı ilgi odağı oldu. İşte "Abi napak sıcaktır geldik bura" diye Alişan...