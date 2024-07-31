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Haberler Galeri Alişan da akıma uydu! Eğlenceli havuz paylaşımı… "Abi napak sıcaktır geldik bura"
Giriş Tarihi: 31.07.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:25

Alişan da akıma uydu! Eğlenceli havuz paylaşımı… "Abi napak sıcaktır geldik bura"

Sosyal medya hesabından çocukları Burak, Eliz ve eşi Buse Varol ile sık sık paylaşımlarda bulunan Alişan geçtiğimiz günlerde oğlu Burak'ı camide dua ederken "Şükürler olsun en büyük dualarımdan biri kabul oldu" diyerek paylaşmıştı. Alişan'ın oğlu Burak'a "Maşallah" yorumları yağmıştı. Ailesi ile tatilde olan Alişan'dan bu defa hayranlarını güldüren bir paylaşım geldi. Sosyal medyada viral olan bir akıma dahil olan Alişan'ın eğlenceli havuz paylaşımı ilgi odağı oldu. İşte "Abi napak sıcaktır geldik bura" diye Alişan...

Alişan da akıma uydu! Eğlenceli havuz paylaşımı… Abi napak sıcaktır geldik bura

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

Alişan da akıma uydu! Eğlenceli havuz paylaşımı… Abi napak sıcaktır geldik bura

Ailesi ile tatilde olan Alişan'dan bu defa hayranlarını güldüren bir paylaşım geldi. Sosyal medyada viral olan bir akıma dahil olan Alişan'ın eğlenceli havuz paylaşımı ilgi odağı oldu.

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Alişan da akıma uydu! Eğlenceli havuz paylaşımı… Abi napak sıcaktır geldik bura

İşte "Abi napak sıcaktır geldik bura" diye Alişan...

Şarkıcı Alişan'dan güldüren paylaşım "Abi napak sıcaktır geldik bura"

Alişan da akıma uydu! Eğlenceli havuz paylaşımı… Abi napak sıcaktır geldik bura

Alişan'ın en büyük dualarından biri kabul oldu! Sevilen sanatçı Alişan'ın oğlu Burak ile yaptığı paylaşım hem duygulandırdı, hem "Maşallah" dedirtti...

Alişan da akıma uydu! Eğlenceli havuz paylaşımı… Abi napak sıcaktır geldik bura

Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Alişan aile yaşantısına verdiği önem ile her zaman parmakla gösterilen sanatçılardan oldu.

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