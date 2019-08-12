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  • Alişan ile evli olan Buse Varol ile ilgili bu gerçek şoke etti! Buse Varol aslında...

Alişan ile evli olan ile ilgili bu gerçek şoke etti! Buse Varol aslında...

Oyunculuk kariyerinde yakaladığı başarısının ardından Alişan ile evlenen , oğlu Burak ile anneliğin keyfini çıkarıyor. Alişan ile mutlu bir beraberlik sürdüren ve evliliğini bebekle taçlandıran Buse Varol, magazin gündeminin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Güzelliği ve samimiyetiyle hayran bırakan Buse Varol, her fırsatta Alişan'a olan aşkını dile getirerek hayranlarından büyük beğeni topluyor. Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Alişan ile olan evliliğiyle de herkesin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Buse Varol'un asıl mesleğini duyan şaşıp kaldı. Kariyerine oyunculukla başlayan Buse Varol'un asıl mesleği meğer bambaşkaymış. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz, dizi ve film gibi projelerle hayatımıza giren ünlülerin aslında bambaşka mesleklere sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 12.08.2019 07:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 08:20
Alişan ile evli olan Buse Varol ile ilgili bu gerçek şoke etti! Buse Varol aslında...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler paylaşan , binlerce beğeni alıyor. Geçtiğimiz günlerde kurtulduğu doğum kilolarıyla adından söz ettiren ve zayıf görüntüsüyle beğeni toplayan Buse Varol, bu kez gerçek mesleğiyle şaşırttı. Alişan ile mutlu bir beraberlik sürdüren ve oyunculuk kariyeriyle de adından söz ettiren Buse Varol'un asıl meleği ne? İşte dizi ve film gibi projelerle tanıdığımız ünlülerin asıl meslekleri...

Alişan ile evli olan Buse Varol ile ilgili bu gerçek şoke etti! Buse Varol aslında...

TOLGA SARITAŞ

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Alişan ile evli olan Buse Varol ile ilgili bu gerçek şoke etti! Buse Varol aslında...

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

Alişan ile evli olan Buse Varol ile ilgili bu gerçek şoke etti! Buse Varol aslında...

YILDIZ TİLBE

Alişan ile evli olan Buse Varol ile ilgili bu gerçek şoke etti! Buse Varol aslında...

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Alişan ile evli olan Buse Varol ile ilgili bu gerçek şoke etti! Buse Varol aslında...

KIVANÇ TATLITUĞ

Alişan ile evli olan Buse Varol ile ilgili bu gerçek şoke etti! Buse Varol aslında...

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

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