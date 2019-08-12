Alişan ile evli olan Buse Varol ile ilgili bu gerçek şoke etti! Buse Varol aslında...

Oyunculuk kariyerinde yakaladığı başarısının ardından Alişan ile evlenen Buse Varol, oğlu Burak ile anneliğin keyfini çıkarıyor. Alişan ile mutlu bir beraberlik sürdüren ve evliliğini bebekle taçlandıran Buse Varol, magazin gündeminin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Güzelliği ve samimiyetiyle hayran bırakan Buse Varol, her fırsatta Alişan'a olan aşkını dile getirerek hayranlarından büyük beğeni topluyor. Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Alişan ile olan evliliğiyle de herkesin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Buse Varol'un asıl mesleğini duyan şaşıp kaldı. Kariyerine oyunculukla başlayan Buse Varol'un asıl mesleği meğer bambaşkaymış. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz, dizi ve film gibi projelerle hayatımıza giren ünlülerin aslında bambaşka mesleklere sahip olduğunu biliyor muydunuz?