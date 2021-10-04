Alişan tombul kızı Eliz ile "Günaydın" dedi... Şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz'e "Maşallah" yorumları yağdı!

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Kardeşinin ölümü ile sarsılan Alişan zor zamanları atlatmak için çocukları ve yeğenlerine sıkı sıkıya sarıldı. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı Eliz 'in yeni fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı. İşte "Maşallah" dedirtten şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz ve ünlü çiftin çocuklarıyla beğeni yağan paylaşımları...