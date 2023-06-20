Alişan ve Buse Varol’un mutlu günü! Buse Varol geceye damgasını vurdu

Ünlü oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında dünya evine girmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı. Buse Varol, erkek kardeşi Kaan Varol'un mutlu gününde yalnız bırakmadı. Buse Varol sosyal medyadan ardı ardına paylaşımlar yaptı. Buse Varol, kardeşi Kaan Varol ve eşiyle yaptığı paylaşıma 'Benim canlarım bir ömür mutlu olun, sevgi ve saygıyla' notu da eklemeyi ihmal etmedi.