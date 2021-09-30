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Haberler Galeri Alişan'dan evlat acısı ile yıkılan annesi ile duygusal paylaşım: Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı...
Giriş Tarihi: 30.09.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 12:36

Alişan'dan evlat acısı ile yıkılan annesi ile duygusal paylaşım: Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı...

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan son olarak sosyal medya hesabından annesi ve kaybettiği kardeşi ile güzel günlerden kalma bir fotoğrafını paylaşarak duygu yüklü sözlerle evlat acısı ile sarsılan anne ve babasına seslendi. İşte şarkıcı Alişan'ın annesi ve kardeşi ile hüzünlendiren paylaşımı...

Alişan’dan evlat acısı ile yıkılan annesi ile duygusal paylaşım: Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı...

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti.

Alişan’dan evlat acısı ile yıkılan annesi ile duygusal paylaşım: Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı...

Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan son olarak sosyal medya hesabından annesi ve kaybettiği kardeşi ile güzel günlerden kalma bir fotoğrafını paylaşarak duygu yüklü sözlerle evlat acısı ile sarsılan anne ve babasına seslendi.

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Alişan’dan evlat acısı ile yıkılan annesi ile duygusal paylaşım: Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı...

Kardeşinin ölümü ile zor günler geçiren ve yeğenlerine sımsıkı sarılan Alişan son paylaşımı ile yürekleri sızlattı.

Alişan’dan evlat acısı ile yıkılan annesi ile duygusal paylaşım: Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı...

Alişan paylaşımında "Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı... Biliyorum ne sen ne babam, artık hiç böyle gülemeyeceksiniz dolu dolu... Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz... Böyle siyah beyaz kaldık... Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam sizde bizim için ayakta kalın olur mu?... Hepimizin size ihtiyacı var... Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz... Allah sizden razı olsun annem, babam..." sözleri ile anne babasına seslendi.

Alişan’dan evlat acısı ile yıkılan annesi ile duygusal paylaşım: Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı...

Kardeşinin kızlarını, çocuklarından ayırmayan Alişan, yeğenleri ile eğlendikleri anları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

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