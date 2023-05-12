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Haberler Galeri Alişan'dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yürek sızlatan paylaşım: Doğduğun gün dün gibi aklımda..
Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:55

Alişan'dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yürek sızlatan paylaşım: Doğduğun gün dün gibi aklımda..

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümüyle büyük bir acı yaşayan Alişan'ın kardeşinin doğum gününde yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı. Yengesi Merve Tektaş ve yeğenlerinin en büyük destekçisi olan Alişan'ın "Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin" dediği paylaşımda kardeşi ile nostaljik karelerine yer verdi. İşte kardeşi Selçuk Tektaş'a olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan'ın duygusal paylaşım...

Alişan’dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın doğum gününde yürek sızlatan paylaşım: Doğduğun gün dün gibi aklımda..

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş genç yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından ne Alişan'ın kardeş acısı dindi ne de yengesi Merve Tektaş'ın...

Alişan’dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın doğum gününde yürek sızlatan paylaşım: Doğduğun gün dün gibi aklımda..

Kardeş acısı yaşayan Alişan kardeşinin doğum gününde yaptığı paylaşım ile yürekleri sızlattı.

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Alişan’dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın doğum gününde yürek sızlatan paylaşım: Doğduğun gün dün gibi aklımda..

Yengesi Merve Tektaş ve yeğenlerinin en büyük destekçisi olan Alişan'ın "Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin" dediği paylaşımda kardeşi ile nostaljik karelerine yer verdi.

Alişan’dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın doğum gününde yürek sızlatan paylaşım: Doğduğun gün dün gibi aklımda..

İşte kardeşi Selçuk Tektaş'a olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan'ın duygusal paylaşım...

Alişan’dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın doğum gününde yürek sızlatan paylaşım: Doğduğun gün dün gibi aklımda..

Sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını yayınlayan Alişan, kardeşine şu sözlerle seslendi:

"Zor bir gün ..12 Mayıs 1983…Doğduğun gün dün gibi aklımda..7 yaşındaydım ve babannemlere bırakmışlardı annemle babam beni..Çok güzeldi herşey, ta ki 21 Temmuz'a kadar…

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