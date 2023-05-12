Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:30
Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
14:55
Alişan'dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yürek sızlatan paylaşım: Doğduğun gün dün gibi aklımda..
Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümüyle büyük bir acı yaşayan Alişan'ın kardeşinin doğum gününde yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı. Yengesi Merve Tektaş ve yeğenlerinin en büyük destekçisi olan Alişan'ın "Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin" dediği paylaşımda kardeşi ile nostaljik karelerine yer verdi. İşte kardeşi Selçuk Tektaş'a olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan'ın duygusal paylaşım...