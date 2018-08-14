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'dan şok hamle... elinin tersiyle itti!

Ünlü türkücü , her sene olduğu gibi bu sene de bayramın ilk gününü ailesiyle geçirmek için gelen bütün teklifleri reddetti.

Giriş Tarihi: 14.08.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 15:33
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'dan şok hamle... elinin tersiyle itti!
Alişan'dan şok hamle...Serveti elinin tersiyle itti!

Ünlü türkücü , her sene olduğu gibi bu sene de bayramın ilk gününü ailesiyle geçirmek için gelen bütün teklifleri reddetti.

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'dan şok hamle... elinin tersiyle itti!
Alişan'dan şok hamle...Serveti elinin tersiyle itti!

Buse Varol'la evlendikten sonra baba olacağını açıklayan , ailesine verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

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'dan şok hamle... elinin tersiyle itti!
Alişan'dan şok hamle...Serveti elinin tersiyle itti!

Şarkıcı bu yılda bayramın ilk günü ailesiyle geçirmek için servet değerindeki iş teklifini kabul etmedi.

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'dan şok hamle... elinin tersiyle itti!
Alişan'dan şok hamle...Serveti elinin tersiyle itti!

Ailesine büyük önem veren ve gelenek haline getirdiği bayram kutlamasını annesi Suzan Tektaş'ın evinde ailecek kahvaltı yaparak geçirecek olan 'ın servet değerinde bir teklifi elinin tersiyle ittiği öğrenildi.

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'dan şok hamle... elinin tersiyle itti!
Alişan'dan şok hamle...Serveti elinin tersiyle itti!

Ünlü şarkıcı 'Para kazanacağım diye bayram günü ailemi yalnız bırakamam, önce ailem' dedi.

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'dan şok hamle... elinin tersiyle itti!
Alişan'dan şok hamle...Serveti elinin tersiyle itti!

Buse Varol ve çiftinin Burak adında bir erkek çocukları olacak.

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'dan şok hamle... elinin tersiyle itti!
Alişan'dan şok hamle...Serveti elinin tersiyle itti!
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