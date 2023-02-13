Alişan'dan yürekleri dağlayan satırlar! "Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli depremin ardından yüzyılın felaketi yaşandı. 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tek yürek olan sanat camiası da sosyal medyadan ve sahadan çalışmalara destek sağlıyor. Son olarak şarkıcı Alişan'dan yürek dağlayan bir paylaşım geldi. Duygularını sosyal medya hesabında yazıya döken Alişan, "Sadece 1 hafta önce insanlar evlerinde uyumaya hazırlanıyorlardı..." diye söze girdi ve sevenlerini duygulandıran şu satırları kaleme aldı...