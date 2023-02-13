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Haberler Galeri Alişan'dan yürekleri dağlayan satırlar! "Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen..."
Giriş Tarihi: 13.02.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:05

Alişan'dan yürekleri dağlayan satırlar! "Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli depremin ardından yüzyılın felaketi yaşandı. 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tek yürek olan sanat camiası da sosyal medyadan ve sahadan çalışmalara destek sağlıyor. Son olarak şarkıcı Alişan'dan yürek dağlayan bir paylaşım geldi. Duygularını sosyal medya hesabında yazıya döken Alişan, "Sadece 1 hafta önce insanlar evlerinde uyumaya hazırlanıyorlardı..." diye söze girdi ve sevenlerini duygulandıran şu satırları kaleme aldı...

Alişan’dan yürekleri dağlayan satırlar! Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen...

Asrın felaketinin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayken, sanat dünyası da elinden gelen desteği sağlıyor. Son olarak Alişan'dan duygu yüklü bir paylaşım geldi.

Alişan’dan yürekleri dağlayan satırlar! Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen...

Depremin üzerinden geçen 1 haftanın ardından duygusal bir yazı kaleme alan Alişan, siyah fon olarak yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

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Alişan’dan yürekleri dağlayan satırlar! Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen...

"Sadece 1 hafta önce bu gece, insanlar evlerinde uyumaya hazırlanıyorlardı... Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen; belki okullar açılıyor yarın diye üzülen ya da sevinen çocuklar vardı. Belki tatil planları yapanlar vardı, belki yepyeni bir iş kurmuş ya da işe başlıyacak ve o heyecanla bir an önce uyuyım de uyanım diyenler vardı.

Alişan’dan yürekleri dağlayan satırlar! Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen...

Belki ertesi sabah doğuma gidecek evlat sahibi olmanın heyecanıyla uyumaya hazırlananlar vardı, belki evinde huzurla çolugu çocuğuyla uyumaya hazırlananlar vardı, belki bu hafta evlenecek yuva kuracak olanlar vardı... Kısacası insanlar yepyenı bır gune yepyenı umutlarla uyudular... Ama gece bır afet,kıyamet ve onbınlerce umut söndü... Şimdi bambaşka şeyler var oralarda, bambaşka acılar var... Evladını, anasını, babasını, akrabalarını, arkadaşlarını, komşularını kaybetti o insanlar...

Alişan’dan yürekleri dağlayan satırlar! Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen...

Herkes elinden ne geliyorsa maddi, manevi canla başla yapmaya çalışıyor... Allah herkesten razı olsun... Mucizeler hala devam ediyor, İnşallah çıkan her can bizi birazcık da olsa teselli ediyor... Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin... Onlar şehit oldu tıpkı covitten kaybettiklerimiz gibi, kardeşim ve nice canlarımız gibi...

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