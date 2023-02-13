Alişan'dan yürekleri dağlayan satırlar! "Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen..."

"Sadece 1 hafta önce bu gece, insanlar evlerinde uyumaya hazırlanıyorlardı... Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen; belki okullar açılıyor yarın diye üzülen ya da sevinen çocuklar vardı. Belki tatil planları yapanlar vardı, belki yepyeni bir iş kurmuş ya da işe başlıyacak ve o heyecanla bir an önce uyuyım de uyanım diyenler vardı.