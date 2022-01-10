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Haberler Galeri Alişan'dan oyuncu eşi Buse Varol ile ilgili olay itiraf: Dizilerde biriyle öpüşseydi karım olamazdı!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 16:17

Alişan'dan oyuncu eşi Buse Varol ile ilgili olay itiraf: Dizilerde biriyle öpüşseydi karım olamazdı!

Oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve iki çocuk babası olan şarkıcı Alişan, son açıklamasıyla magazin gündemine damga vurdu. Buse Varol ile hakkında sık sık boşanma haberleri çıkan Alişan, bir programın canlı yayınına bağlandı. Merak edilenleri yanıtlayan şarkıcı, "Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" sözleriyle güne damga vurdu. İşte Alişan'ın dikkat çeken o açıklamaları...

Alişan’ın Buse Varol itirafı gündem oldu: Dizilerde biriyle öpüşseydi karım olamazdı!

Ünlü türkücü Alişan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı.

Alişan’ın Buse Varol itirafı gündem oldu: Dizilerde biriyle öpüşseydi karım olamazdı!

Eşinden, özel hayatına merak edilenleri samimi bir şekilde anlatan Alişan, 'Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı' ifadesiyle yeni bir tartışma yarattı.

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Alişan’ın Buse Varol itirafı gündem oldu: Dizilerde biriyle öpüşseydi karım olamazdı!

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU BUSE İSTİYOR

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı.

Alişan’ın Buse Varol itirafı gündem oldu: Dizilerde biriyle öpüşseydi karım olamazdı!

Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

Alişan’ın Buse Varol itirafı gündem oldu: Dizilerde biriyle öpüşseydi karım olamazdı!

Son günlerde sık sık boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan suskunluğunu bozdu, "Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz! 'Ayrılıyorlar, boşanıyorlar' haberleri yapıyorlar o yüzden.

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