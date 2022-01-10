Giriş Tarihi: 10.01.2022 16:10Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 16:17
Alişan'dan oyuncu eşi Buse Varol ile ilgili olay itiraf: Dizilerde biriyle öpüşseydi karım olamazdı!
Oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve iki çocuk babası olan şarkıcı Alişan, son açıklamasıyla magazin gündemine damga vurdu. Buse Varol ile hakkında sık sık boşanma haberleri çıkan Alişan, bir programın canlı yayınına bağlandı. Merak edilenleri yanıtlayan şarkıcı, "Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" sözleriyle güne damga vurdu. İşte Alişan'ın dikkat çeken o açıklamaları...