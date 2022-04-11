Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alişan'ın eşi Buse Varol ile hız treni macerası kırdı geçirdi! Buse Varol'un zor anları: Aklına uydum...
Giriş Tarihi: 11.04.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 15:10

Alişan'ın eşi Buse Varol ile hız treni macerası kırdı geçirdi! Buse Varol'un zor anları: Aklına uydum...

Geçtiğimiz aylarda Alişan ve Buse Varol, aile arasında yaşanan kriz sonrasında boşanmanın eşiğinden döndü. Evliliklerini kurtaran Alişan ve Buse Varol, eski mutlu günlerine geri döndü. Sosyal medyayı sık sık kullanan ünlü çift, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü şarkıcı Alişan sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kırdı geçirdi. Hyper coaster ismi verilen hız trenine binen ikiliden, eğlenceli paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Hız trenine bindikleri adrenalin dolu anları paylaşan Alişan'a ilk yorum eşi Buse Varol'dan geldi. Buse Varol'un zor onları yaşadığı görülen videoya "Aklına uydum ama fena değildi" dedi.

Alişan’ın eşi Buse Varol ile hız treni macerası kırdı geçirdi! Buse Varol’un zor anları: Aklına uydum...

Geçtiğimiz aylarda Alişan ve Buse Varol, aile arasında yaşanan kriz sonrasında boşanmanın eşiğinden döndü. Evliliklerini kurtaran Alişan ve Buse Varol, eski mutlu günlerine geri döndü.

Alişan’ın eşi Buse Varol ile hız treni macerası kırdı geçirdi! Buse Varol’un zor anları: Aklına uydum...

Sosyal medyayı sık sık kullanan ünlü çift, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü şarkıcı Alişan sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kırdı geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alişan’ın eşi Buse Varol ile hız treni macerası kırdı geçirdi! Buse Varol’un zor anları: Aklına uydum...

Hyper coaster ismi verilen hız trenine binen ikiliden, eğlenceli paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Alişan’ın eşi Buse Varol ile hız treni macerası kırdı geçirdi! Buse Varol’un zor anları: Aklına uydum...

Hız trenine bindikleri adrenalin dolu anları paylaşan Alişan'a ilk yorum eşi Buse Varol'dan geldi. Buse Varol'un zor onları yaşadığı görülen videoya "Aklına uydum ama fena değildi" dedi.

Alişan ile eşi Buse Varol hız trenine binerse... Alişan'ın paylaşımı kırdı geçirdi! | Video

Alişan’ın eşi Buse Varol ile hız treni macerası kırdı geçirdi! Buse Varol’un zor anları: Aklına uydum...

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la evliliğinde büyük bir krizi geride bıraktı.

SON DAKİKA