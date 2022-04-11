Giriş Tarihi: 11.04.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 15:10

Alişan'ın eşi Buse Varol ile hız treni macerası kırdı geçirdi! Buse Varol'un zor anları: Aklına uydum...

Geçtiğimiz aylarda Alişan ve Buse Varol, aile arasında yaşanan kriz sonrasında boşanmanın eşiğinden döndü. Evliliklerini kurtaran Alişan ve Buse Varol, eski mutlu günlerine geri döndü. Sosyal medyayı sık sık kullanan ünlü çift, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü şarkıcı Alişan sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kırdı geçirdi. Hyper coaster ismi verilen hız trenine binen ikiliden, eğlenceli paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Hız trenine bindikleri adrenalin dolu anları paylaşan Alişan'a ilk yorum eşi Buse Varol'dan geldi. Buse Varol'un zor onları yaşadığı görülen videoya "Aklına uydum ama fena değildi" dedi.