Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:56

Alişan'ın eşi Buse Varol’dan doğum gününde 3. çocuğa yeşil ışık: "Belki ailemiz daha da büyür" Buse Varol hamile mi?

Alişan oyuncu eşi Buse Varol'un ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutladı. 2018 yılında hayatlarını birleştiren İki de çocuğu bulunan çift aile hayatlarına olan düşkünlükleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerden. Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü. Buse Varol'a eşi Alişan ve yakın dostlarından kutlama geldi. 33 yaşına basacak olan Buse Varol gecede yaptığı açıklamalar ile kafaları karıştırdı. Buse Varol'dan 3. çocuğa yeşil ışık yandı. Buse Varol'un "Belki ailemiz daha da büyür" sözleri hamile mi? sorularını beraberinde getirdi. İşte Buse Varol'un dikkat çeken açıklamaları...