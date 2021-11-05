Alişan’ın eşi Buse Varol’dan flaş üçüncü çocuk açıklaması! Buse Varol 9 ay önce kızı Eliz’i kucağına almıştı...

Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, Mayıs 2018 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Üç yıllık evliliklerine iki çocuk sığdıran çift; ilk çocukları Burak'ı 2019'da, ikinci bebekleri Eliz'i ise geçtiğimiz şubat ayında kucaklarına almıştı. Kısa süre önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsılan çift, bir süredir sosyal medya paylaşımlarına da ara vermişti. Buse Varol, geçen günlerde hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Varol, 'Tekrar anne olmak ister misiniz?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.