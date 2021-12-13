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Haberler Galeri Alişan'ın eşi Buse Varol'un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! Meğer estetik harikasıymış!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 08:13 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 08:14

Alişan'ın eşi Buse Varol'un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! Meğer estetik harikasıymış!

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Alişan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Buse Varol'u Instagram'da 1.4 milyon kişi takip ediyor. Son olarak ekranlara döneceğinin müjdesini veren Buse Varol'un ortaya öyle görüntüleri çıktı ki görenlerin ağzı açık kaldı. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasındaki halini görenler Buse Varol'u tanımakta zorlandı. Güzellik yarışmasındaki Buse Varol'un bikinili görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından "Buse de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz hali...

Alişan’ın eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! Meğer estetik harikasıymış!

Mutlu evliliklerini iki çocuk ile taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti sosyal medyada da oldukça ilgi çeken ünlülerden.

Alişan’ın eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! Meğer estetik harikasıymış!

Özellikle Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! Meğer estetik harikasıymış!

Alişan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Buse Varol'u Instagram'da 1.4 milyon kişi takip ediyor.

Alişan’ın eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! Meğer estetik harikasıymış!

Son olarak ekranlara döneceğinin müjdesini veren Buse Varol'un ortaya öyle görüntüleri çıktı ki görenlerin ağzı açık kaldı.

Alişan’ın eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı! Meğer estetik harikasıymış!

Uzun bir aradan sonra ocak ayında setlere dönecek olan Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey'e katılmıştı.

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