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Haberler Galeri Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı...
Giriş Tarihi: 12.11.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 15:56

Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı...

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan, bugün "Magazin Masası" programına telefon ile bağlandı. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı...

Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı...

4 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi.

Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı...

Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden Alişan "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." dedi.

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Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı...

Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.

Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı...

Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hala gülmekten çekindiğini de dile getirdi.

Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı...

"Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." dedi.

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