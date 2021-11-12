Giriş Tarihi: 12.11.2021 15:55Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 15:56
Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı...
Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan, bugün "Magazin Masası" programına telefon ile bağlandı. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı...