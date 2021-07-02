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Haberler Galeri Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol hastane bahçesinden paylaştı!
Giriş Tarihi: 02.07.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 11:11

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol hastane bahçesinden paylaştı!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslendi. Alişan'ın eşi Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz..." sözleri ile paylaşımda bulundu. İşte kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol hastane bahçesinden paylaştı!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol hastane bahçesinden paylaştı!

Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol hastane bahçesinden paylaştı!

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol hastane bahçesinden paylaştı!

Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslendi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu... Yengesi Buse Varol hastane bahçesinden paylaştı!

İşte kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu...

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