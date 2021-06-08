Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı Eliz 'in yeni fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı. İşte "Maşallah" dedirtten şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz ve ünlü çiftin çocuklarıyla beğeni yağan paylaşımları...