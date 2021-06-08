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Haberler Galeri Alişan'ın kızı Eliz "Maşallah" dedirtti... Şarkıcı Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 08.06.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 15:31

'ın kızı "Maşallah" dedirtti... Şarkıcı Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı 'in yeni fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı. İşte "Maşallah" dedirtten şarkıcı ve ünlü çiftin çocuklarıyla beğeni yağan paylaşımları...

Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan kızı 'in yeni fotoğrafını paylaştı.

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Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Sosyal medyada ' babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı.

Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

Birçok takipçi minik 'in annesi 'un kopyası olduğunu yazdı.

Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'dan tombul kızı Eliz ile yeni paylaşım!

İşte "Maşallah" dedirtten şarkıcı 'ın kızı ve ünlü çiftin çocuklarıyla beğeni yağan paylaşımları...

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